Mandas Lazio, contro il Twente la chance per stupire ancora: Baroni ci punta

Mandas Lazio, il portiere greco vuole convincere il tecnico Marco Baroni a puntare su di lui e questa sera ha una nuova occasione dal 1′

Questa sera andrà in scena la terza giornata di Europa League tra Twente e Lazio. I biancocelesti sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva per restare a punteggio pieno in testa alla classifica.

Per centrare l’obiettivo mister Baroni ricorrerà al solito turnover europeo, il quale vedrà tra i pali Christos Mandas. Il giovane portiere greco aveva stupito tutti nella scorsa stagione dopo l’infortunio di Provedel, tanto da convincere la Lazio a proporgli il rinnovo fino al 2029. Infatti, le parti sono vicine all’accordo per il prolungamento del contratto.