Mandas Lazio, RIFIUTATA un’offerta importante in estate: il RETROSCENA di calciomercato

Mandas Lazio, RIFIUTATA un’offerta importante in estate: il RETROSCENA sul futuro del portiere biancoceleste

Il calciomercato Lazio ha ricevuto importanti offerte per Christos Mandas dopo le parate strabilianti effettuate durante la scorsa stagione. In particolare, come riportato da Nicolò Schira, il club biancoceleste ha rifiutato un offerta molto alta da un club di Premier League.

Lotito e Fabiani, però, hanno deciso di tenerlo perché considerano il giovane portiere come un futuro top player. Da capire la gerarchia con Provedel nel corso di questo campionato.