Maldini Lazio, partenza per Roma: il nuovo rinforzo è in arrivo a Fiumicino – VIDEO
Maldini Lazio entra nella fase decisiva: l’ex Atalanta è partito dall’aeroporto di Milano Linate diretto a Roma per completare il trasferimento
Il trasferimento di Daniel Maldini alla Lazio è ormai entrato nella sua fase conclusiva. Come riportato da Gianluca Di Marzio su X e confermato da Sky Sport, il giocatore è partito dall’aeroporto di Milano Linate diretto a Roma, dove lo attendono gli ultimi passaggi formali prima dell’ufficialità.
Maldini, attaccante classe 2001 di proprietà dell’Atalanta, si appresta a iniziare una nuova avventura con la maglia biancoceleste. Il suo arrivo rappresenta un innesto mirato per il reparto offensivo, con la Lazio che ha individuato in lui un profilo duttile, capace di agire sia da esterno offensivo sia alle spalle della punta.
.@OfficialSSLazio, Daniel Maldini è arrivato a Fiumicino pic.twitter.com/vuQr6PYPln— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 26, 2026
Il viaggio verso la Capitale segna un momento chiave dell’operazione, che nelle prossime ore dovrebbe prevedere visite mediche e firma del contratto. Lo staff biancoceleste è pronto ad accoglierlo, mentre l’allenatore Maurizio Sarri potrà valutare direttamente il giocatore e inserirlo gradualmente nel proprio sistema di gioco.Ecco il video dell’arrivo a Fiumicino!
.@OfficialSSLazio, Daniel Maldini in partenza per Roma dall’aeroporto di Milano Linate @SkySport pic.twitter.com/5AGEHhbeHy
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 26, 2026
Il dossier Maldini Lazio si avvia dunque alla chiusura, con l’accordo ormai definito e solo gli ultimi dettagli da completare. A breve sono attesi nuovi aggiornamenti direttamente da Formello.
