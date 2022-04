Muriqi, il Maiorca cerca una soluzione per trattenerlo

Muriqi, il Maiorca sta pensando a un pagamento dilazionato in quattro rate per il riscatto del giocatore

Sembrava un matrimonio destinato a finire e invece il Maiorca può ancora riscattare Muriqi. Solo ieri il tecnico degli spagnoli diceva: «Se rimarrà? Occorre sedersi, pianificare, vedere se ne vale la pena, vedere cosa succede con i prestiti e quali esigenze abbiamo. Io comunque lui lo vedo molto motivato».

Stando a quanto riportato dal portale okdiario.com, il club è soddisfatto delle prestazioni del giocatore ma l’ostacolo più grande per il riscatto è ovviamente il prezzo. 12 milioni in una sola tranche sono troppi, ma la dirigenza sta pensando di proporre soluzioni altrenative, come un pagamento dilazionato in quattro rate.

Prima di parlare di futuro, però, il Maiorca deve pensare al presente e quindi alla salvezza…