Luis Alberto, nuova pista in Spagna: sul giocatore ci sarebbe anche il Cadice

Anche il Cadice sulle tracce di Luis Alberto. Si aggiungono pretendenti per il numero 10 della Lazio: ecco la situazione

Per Luis Alberto c’è anche il Cadice. Il futuro dello spagnolo è ancora incerto e in Spagna aumentano le pretendenti: dopo le voci sull’interesse del Valencia, del solito Siviglia e dell’Atletico Madrid, si aggiungono quelle sul club andaluso.

Come riportato da Radio Cope, la trattativa parte già in salita a causa dell’ingaggio: Luis Alberto percepisce più di 3 milioni di euro che è sicuramente una cifra troppo alta per la società iberica. Senza dimenticare che la Lazio vorrebbe monetizzare almeno 18/20 milioni dalla cessione del giocatore.

Il 10 biancoceleste, però, non ha mai fatto mistero della sua volontà di tornare a giocare in patria e sognare di vestire proprio la maglia del Cadice, di cui apprezza squadra e stadio.