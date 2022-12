Luis Alberto, dalla Spagna insistono: il Mago in trattativa col Valencia

Come riportato dalla Spagna, Luis Alberto, stanco di aspettare il Siviglia, avrebbe deciso di ascoltare la proposta del Valencia

Importanti aggiornamenti dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Luis Alberto, centrocampista della Lazio in scadenza a giugno del 2025. Secondo noticiasdeporte infatti, il Mago, stanco di aspettare il Siviglia e in attesa che l’Atletico Madrid sciolga il rebus Joao Felix, avrebbe deciso di ascoltare la proposta del Valencia di Gattuso.

La Lazio per cederlo chiede una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Le prossime saranno settimane decisive.