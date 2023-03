Luis Alberto è tornato Mago: tutti i numeri dello spagnolo

Luis Alberto è tornato al centro della Lazio: con quello alla Sampdoria sono 41 i gol dal 2016. Cinquantuno gli assist

Nella Lazio di nuovo quarta in classifica complice la sconfitta di ieri pomeriggio della Roma contro la Cremonese c’è un Luis Alberto tutto nuovo. Come riportato dal Corriere dello Sport, con la rete alla Sampdoria che lunedì sera ha deciso la sfida il Mago è salito a quota 41 gol segnati dal 2016 mentre gli assist sono 51. Nessuno come lui nello stesso arco di tempo.

Quello del 2023 è un Luis Alberto formato deluxe: non più solo estro e fantasia ma anche tanta fase difensiva e ripiegamenti per garantire il giusto equilibrio. Contro la squadra di Stankovic ha corso più di tutti (oltre 11 chilometri), ha giocato 113 palloni e ne ha recuperati 10,. Sarri se lo gode: anche a Napoli il Mago partirà dal primo minuto.