Lotito: «Stop al Decreto Crescita? Un danno, la Roma senza Mou e Lukaku, è morta» Le parole del presidente biancoceleste

Intervenuto ai microfoni de La Stampa, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare della sua battaglia a favore del decreto crescita:

FOTO MENTRE DORMO «Non stavo in commissione, stavo facendo vedere ai colleghi che quella sedia si reclina. Mi ci metto apposta, con le mani così, come un morto. Riposo, penso, elaboro»

DECRETO CRESCITA- «Tu sei un ricercatore andato all’estero perché in Italia non avevi spazio. A un certo punto diventi un punto di riferimento, torni in Italia con tutta la famiglia, hai un abbattimento delle tasse del 25%. È un vantaggio anche per lo Stato perché le tasse le paghi qui, mentre prima erano soldi all’estero. Ora all’improvviso che si fa, si cambia la norma? Va bene, aboliamola, ma almeno a decorrere dal 2028, rispettando i contratti firmati».

GIOCATORI- «Qualcuno ha cominciato a speculare “no perché il calcio, il settore giovanile…”: una stronzata. Giorgetti? Lasciamo perdere… Tu mica importi il ragazzino che prende 50 euro, importi i campioni. Quindi vai anche a mortificare la competitività del calcio italiano. Se tu oggi hai possibilità di avere Lukaku… gioca con la Roma, no? Lukaku cor cavolo che lo pijavi! Hai capito qual è il problema? Mourinho non lo pijavi! Perché Mourinho si avvale di questa norma. Hai capito? Così crei un danno alle società: senza Mourinho e Lukaku la Roma è morta»

DISTRUZIONE VIVAI SQUADRE ITALIANE- «È ‘na cazzata come ho spiegato. A sto punto si gioca con le pippe»