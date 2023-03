Lotito scende nello spogliatoio dopo Lazio-AZ: non gli è piaciuta quella cosa. Lo ha rivelato Sarri in conferenza

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è sceso negli spogliatoi dopo la sconfitta interna dei biancocelesti contro l’AZ Alkmaar.

Lo ha svelato Sarri in conferenza stampa: Il presidente negli spogliatoi la pensava come me, è strano cambiare atteggiamento. Non è piaicuto neanche a lui.