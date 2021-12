Lotito senatore, il caso sarà di nuovo in Aula

La questione legata all’elezione a senatore di Lotito potrebbe tornare ancora una volta nell’aula di Palazzo Madama

Infatti, come riportato da Calcioefinanza.it, si sarebbe riaperta la speranza per il patron dei capitolini.

Il tutto si lega al via libera, arrivato nella giornata di ieri, della Giunta per le elezioni alla relazione dell’azzurro Adriano Paroli. Il documento è passato con 11 voti favorevoli e 9 contrari. Il sostegno è arrivato da Forza Italia, Lega, Autonomie e Fratelli d’Italia. Contro, Partito Democratico, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Misto. La parola finale su questa storia ora spetta all’Aula dove la relazione sarà votata per la seconda volta.