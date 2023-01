Lotito Sarri, grande idillio: «Maurì non ti devi preoccupare». Il presidente della Lazio rassicura il tecnico

L’idillio fra Lotito e Sarri è sempre più saldo, lo assicura Il Messaggero. Lo dimostra un siparietto alla cena per il 123° compleanno della Lazio che, ironia del destino, alla mezzanotte coincide con il 64° di Maurizio.

Come un vecchio amico coetaneo, il patron mette due mani sulle spalle del tecnico e inizia a parlargli all’orecchio. La bocca resta distante, il labiale è ben leggibile a un occhio attento: «Maurì, senti a me, ne ho viste tante di situazioni così, non ti devi preoccupare adesso».