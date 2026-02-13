La replica di Lotito ai tifosi: «Rispetto il loro dissenso, ma io rispondo con i fatti. E sullo stadio Flaminio…»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha replicato ai tifosi biancocelesti dalle colonne dell’edizione romana de “Il Corriere della Sera”. Le sue parole

Non accenna a placarsi il botta e risposta tra Claudio Lotito e i tifosi biancocelesti. Il numero uno della Lazio replica così ai supporters capitolini dalle colonne dell’edizione romana de Il Corriere della Sera:

«Nella vita come nel calcio il dissenso esiste e va rispettato. Fa parte della passione e la passione è l’anima della Lazio. Può accadere a volte che alcune mie dichiarazioni vengano interpretate in modo diverso da ciò che intendo. È legittimo, quindi, che i tifosi si interroghino, ma io rispondo coi fatti. La prossima settimana presenteremo in pubblico il progetto già consegnato al Comune per lo stadio Flaminio. Poi, a marzo, illustreremo “Lazio 2032” il nostro piano quinquennale di rilancio».

Ultimissime Lazio LIVE: le novità Pedro e sullo stadio Flaminio

