Hanno Detto
La replica di Lotito ai tifosi: «Rispetto il loro dissenso, ma io rispondo con i fatti. E sullo stadio Flaminio…»
Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha replicato ai tifosi biancocelesti dalle colonne dell’edizione romana de “Il Corriere della Sera”. Le sue parole
Non accenna a placarsi il botta e risposta tra Claudio Lotito e i tifosi biancocelesti. Il numero uno della Lazio replica così ai supporters capitolini dalle colonne dell’edizione romana de Il Corriere della Sera:
«Nella vita come nel calcio il dissenso esiste e va rispettato. Fa parte della passione e la passione è l’anima della Lazio. Può accadere a volte che alcune mie dichiarazioni vengano interpretate in modo diverso da ciò che intendo. È legittimo, quindi, che i tifosi si interroghino, ma io rispondo coi fatti. La prossima settimana presenteremo in pubblico il progetto già consegnato al Comune per lo stadio Flaminio. Poi, a marzo, illustreremo “Lazio 2032” il nostro piano quinquennale di rilancio».
