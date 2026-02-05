Lotito e la protesta del tifo laziale: la petizione supera le 36.000 firme!

Lotito fronteggia i tumulti dei tifosi biancocelesti: la situazione aggiornata della petizione contro il presidente capitolino

La protesta del tifo laziale contro l’attuale presidenza, guidata da Claudio Lotito, ha ormai raggiunto proporzioni significative, risuonando non solo in Italia ma anche all’estero. La petizione contro Lotito, come riportato da Repubblica, ha infatti superato le 36.000 firme, dimostrando la grande mobilitazione dei tifosi contro la gestione del presidente. La richiesta, come esplicitato dai promotori Alberto Ciapparoni e Federico Marconi, è chiara:

«Chiediamo maggiore rispetto per i tifosi, per i valori e per la storia della squadra».

Supporto di volti noti e personaggi del mondo biancoceleste

La petizione ha ottenuto il supporto di numerosi volti noti del mondo biancoceleste, tra cui Alessandro Di Battista, i giornalisti Mauro Mazza, Riccardo Cucchi, Guido Paglia e Guido De Angelis, oltre a James Wilson e Gabriele Pulici, figli delle leggende dello scudetto del 1974. Stefano Andreotti, figlio di Giulio, ha anch’egli firmato l’iniziativa, consolidando l’ampio dissenso che cresce ogni giorno nei confronti della presidenza Lotito.

Il coinvolgimento di Andrea Stroppa e il possibile interesse di Elon Musk

Un altro episodio che ha attirato l’attenzione riguarda Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk, il quale è stato interpellato su X (ex Twitter) da un tifoso laziale. Il tifoso, scherzando o meno, ha chiesto a Stroppa di far acquistare la Lazio da Elon Musk, con Stroppa che ha risposto:

«Ha troppi impegni. Se però c’è la volontà di vendere o cedere a gruppi statunitensi con una potenza di fuoco importante, posso provare a metterli in contatto. Questa risposta ha alimentato ulteriori speculazioni sul possibile interesse di investitori stranieri per il club, aggiungendo una dimensione internazionale alla protesta».

