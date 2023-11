Lotito promette un premio ai tifosi Lazio: «Se si comporteranno bene…». L’annuncio può arrivare subito dopo la Salernitana

Come riporta Il Messaggero in occasione di Salernitana-Lazio nel settore ospiti ci saranno 500 tifosi mentre per la gara col Celtic si è già oltre quota 43mila.

Una risposta importante che agli spettatori presenti potrebbe valere uno sconto anche col Cagliari come ha rivelato Lotito: «Se si comportano bene e verranno copiosi allo stadio in Champions allora ci sarà un premio». In realtà il marketing ha tutto pronto. Magari con i tre punti in tasca potrebbe subito svelarlo.