Lotito, l’elezione a senatore si tinge di giallo. Il servizio di La 7

Lotito, l’elezione a senatore del presidente della Lazio diventa un mistero. Tg La 7 prova a far luce sulla questione con un servizio

Un caso spinoso ha coinvolto Claudio Lotito, ma in questo caso la Lazio non c’entra. Si entra nel dettaglio in un servizio a cura di Tg La 7. L’argomento è la politica, con il presidente biancoceleste che alle ultime elezioni si era candidato come senatore per Forza Italia nel collegio Campania 1. Inizialmente assegnato a Vincenzo Carbone, lo scranno sarebbe dovuto poi passare a Claudio Lotito in seguito al ricorso da egli presentato.

Dimostrato l’errore in fase di ripescaggio, la Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato ha approvato il passaggio di consegne da Carbone al patron della Lazio. Serve però il voto di Palazzo Madama, ma la proposta della Giunta non è nemmeno stata calendarizzata. La presidente del Senato Casellati sostiene che la questione è di pertinenza della conferenza dei capigruppo, da lei sollecitata ma attualmente ancora statica.