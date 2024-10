Lotito, bella iniziativa del presidente della Lazio: l’invito ai ragazzi di ‘Oltre il Blu’

Lotito, il presidente della Lazio ha invitato i ragazzi autistici di ‘Oltre il Blu’ per la partita contro il Genoa. L’iniziativa

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha ospitato i ragazzi autistici dell’associazione Oltre il Blu per la partita contro il Genoa. I ragazzi hanno assistito alla partita dalla Quiet Room in Tribuna Monte Mario. Queste le parole di Lotito:

PAROLE – «Quella di oggi è un’iniziativa che promuove l’inclusione e i sani valori dello sport. Spero sia l’inizio di un lungo percorso replicabile anche in altri stadi d’Italia. I ragazzi che hanno assistito al match dalla Quiet Room dello Stadio Olimpico hanno vissuto una giornata indimenticabile e questo ci riempie il cuore di gioia».