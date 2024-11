Lotito a Formello: retroscena verso Lazio Bologna. Il gesto non è passato inosservato: la rivelazione

Lotito ieri a Formello: il retroscena in vista di Lazio Bologna in programma questa sera. Il gesto del patron non passa inosservato

Come raccontato da Il Messaggero, nella serata di ieri Claudio Lotito è piombato in quel di Formello per suonare la carica alla sua Lazio, impegnata questa sera nella tredicesima di campionato contro il Bologna.

Il patron biancoceleste ha voluto far sentire la propria vicinanza al gruppo, che stasera andrà in cerca di altri tre punti dopo la sosta per continuare a scalare la classifica.