Lotito: «La frase sul Campobasso? Per risarcimento intendo...»

Lotito ha voluto spiegare la frase sul Campobasso, fin da subito diventata virale sui social. Queste le sue parole

Lotito ha voluto spiegare la frase sul Campobasso fin da subito diventata virale sui social. Queste le sue parole.

«Trentacinque anni fa la Lazio prevalse negli spareggi a Napoli contro Campobasso e Taranto: una storia che per i tifosi biancocelesti è diventata leggenda, perché coronamento di una stagione di enormi sofferenze, cominciata con nove punti di penalizzazione. Oggi, da appassionato di sport, prima ancora che da imprenditore e dirigente sportivo, ho ricordato quel fatto utilizzando un termine, “risarcimento”, che non ha alcuna connessione tra quanto accaduto ormai nel secolo scorso, in quanto la Lazio vinse meritatamente sul campo, ma che attraverso la figura del Presidente della Lazio, il Campobasso possa avere un supporto, per riportarlo nei calcio nazionale. Un “risarcimento” da intendersi dunque come voglia di lavorare per restituire ai tifosi della squadra molisana l’opportunità di militare nelle categorie professionistiche», queste le parole del patron dei capitolini, dette ai cronisti presenti a margine dell’incontro al Centrum Palace per a presentazione dei candidati di Forza Italia.