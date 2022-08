Lo Spezia non perdona le dichiarazioni di Provedel: il portiere sarà multato

Provedel multato dallo Spezia. Il portiere ha espresso la volontà di lasciare il club, violando così il regolamento interno

La trattativa per portare Provedel alla Lazio è diventata esacerbante: lo Spezia non lo lascia ancora partire e i malumori del portiere sono usciti fuori con delle dichiarazioni che non lasciano fraintendimenti. Il ragazzo – come riportato ieri da Il Messaggero – avrebbe infatti dichiarato: «Voglio andare via, da un mese mi dicono domani… Ho chiamato Pecini al telefono e gli ho ribadito la mia volontà di andare via, la Lazio è la mia grande occasione. Non so quando, spero presto, ma voglio raggiungere Sarri».

Uno sfogo che non è passato inosservato e che lo Spezia non ha assolutamente gradito. Per questo motivo – come riporta Il Secolo XIX – il giocatore sarà multato.