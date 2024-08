Lo Celso Lazio, due squadre AVANTI a tutte: sono le più INTERESSATE all’argentino. La situazione

Lo Celso Lazio, due squadre avanti a tutte per il giocatore argentino: sono loro le più interessate alla situazione. Le ultime novità

Come riferito da Fabrizio Romano, ci sono novità su Giovani Lo Celso, giocatore che a più riprese è stato accostato anche al calciomercato Lazio. L’argentino non è stato convocato dal Tottenham per le ultime uscite amichevoli, segno di come ormai sia pronto a cambiare aria.

Le due società più convinte del suo acquisto sarebbero Real Betis e Aston Villa, ma non vanno esclusi altri club che starebbero monitorando da vicino la situazione.