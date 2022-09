Ledesma: «Mi sento parte del popolo laziale, è una bella sensazione»

Cristian Ledesma ha parlato ai microfoni di Radiosei nel giorno del suo 40° compleanno. Le sue dichiarazioni

LAZIO – «Sono contento, mi sento parte del popolo laziale ed è bello, si sta bene. E’ un’altra cosa, senza presunzione mi sento dentro il popolo laziale e mi fa sempre piacere».

STADIO – «Quando possiamo io e mio figlio Daniel andiamo in tribuna in mezzo ai tifosi, non in segreto ma come due tifosi in più».