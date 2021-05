Ledesma, futuro da allenatore per lui: oggi l’esame per il patentino- FOTO

Ledesma, diventato calciatore della Lazio C8, si prepara a un futuro da allenatore: oggi per lui l’esame per il patentino

Giornata importante oggi per Ledesma. L’italo-argentino, diventato da poco tempo calciatore della Lazio C8, ha inoltre intrapreso il percorso e la trafila per diventare allenatore.

L’ex centrocampista ha infatti guidato la Luiss in Eccellenza, senza ovviamente dimenticarsi della sua Academy. Ma ecco che oggi il buon Cristian ha sostenuto l’esame del corso da allenatore UEFA A. L’ex calciatore, ottenendo questo patentino, potrà allenare le formazioni giovanili, comprese le squadre Primavera, e le prime squadre fino alla Lega PRO inclusa, ma essere anche tesserato come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B. Una giornata in quel di Coverciano per lui e che Ledesma ha condiviso sul suo profilo Instagram.