Le Bihan si vede leader e spinge la Lazio Women a «essere una conferma»

Le parole di Clarisse Le Bihan, calciatrice della Lazio Women, sul suo ruolo all’interno della squadra e sugli obiettivi della prossima stagione

Clarisse Le Bihan, figura di spicco della Lazio Women, non solo ha condiviso le sue impressioni sul ritiro, ma ha anche parlato del suo ruolo all’interno della squadra e delle ambizioni collettive per la prossima stagione. L’attaccante francese si considera un punto di riferimento per il gruppo, puntando sulla costanza come elemento chiave della sua leadership.

Le Bihan si presenta come una leader determinata, la cui forza risiede nella “costanza”. Questa qualità, unita alla “fame” di crescita che pervade sia lei che l’intera squadra, è il motore che le spinge a dare il massimo. La scorsa stagione, pur complessa, ha evidentemente rafforzato il desiderio di migliorare e di affermarsi. L’attaccante francese sottolinea l’assenza di pressione, sostituita dalla concentrazione sui “concetti del mister” e dalla volontà di dimostrare che la Lazio Women non è più una “sorpresa” ma una “conferma” nel panorama della Serie A. Questa ambizione denota una mentalità vincente e una chiara consapevolezza del proprio potenziale. Le Bihan è “sicura” che la squadra mostrerà il suo valore in questa stagione, ponendo la Lazio come un punto di riferimento nel massimo campionato femminile italiano.

SUL MIGLIORAMENTO E LEADERSHIP – «Penso di essere un leader per la squadra, soprattutto nella costanza. Quando sono arrivata qui era una grande opportunità per me. Ora ho ancora fame, e anche la squadra ce l’ha. La scorsa stagione ci ha dato ancora più voglia di crescere.»

SULLA RESPONSABILITÀ E OBIETTIVI – «Non sentiamo pressione. Lavoriamo sui concetti del mister. Vogliamo dimostrare che non siamo più una sorpresa come lo scorso anno, ma una conferma. La Serie A deve contare sulla Lazio e lo mostreremo anche in questa stagione, ne sono sicura.»