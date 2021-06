Lazzari, futuro in bilico: con l’arrivo di Sarri potrebbe essere sacrificato

La Lazio continua a trattare con Maurizio Sarri: il possibile arrivo del tecnico potrebbe essere decisivo per Manuel Lazzari

E’ stato uno dei migliori della Lazio in quest’ultima stagione, dove è cresciuto molto dal punto di vista tattico. Stiamo parlando di Manuel Lazzari, uno degli uomini fondamentali nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Tuttavia, con il possibile arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, il suo futuro nella Capitale potrebbe essere in bilico.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano è intenzionato a rivoluzionare tatticamente la squadra, adottando il 4-3-3. Da questo cambio di modulo verrebbe penalizzato proprio il numero 29, che si troverebbe di fronte ad un bivio: o riuscirà ad adattarsi come ala o come terzino o lascerà la Lazio. La società, comunque, avrebbe tenuto in conto una cessione di questo tipo.