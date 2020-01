Lazio, Zeman: «Se giocano come ieri i biancocelsti ne vinceranno poche. Altro che scudetto»

Lazio, le parole dell’ex allenatore biancoceleste Zeman in merito al pareggio di ieri della squadra di Inzaghi nel derby

Un critico Zeman è quello che è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il pareggio di ieri della Lazio nel derby.

«Ho visto Roma Lazio, ma i bianconcelesti non c’erano in campo. Se giocano come hanno fatto nel derby ne vinceranno ben poche, altro che Scudetto. Ieri la Lazio era inguardabile. Immobile? Ha sempre fatto gol. A Pescara fece benissimo, poi si è confermato sia al Torino che alla Lazio».