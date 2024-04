Lazio Women, Popadinova: «Tavagnacco? Ogni partita è complicata, siamo prime e dobbiamo mostrare le nostre qualità». Le parole della biancoceleste

Evdokia Popadinova, in vista della sfida col Tavagnacco, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club per presentare il match di domani. Queste le parole dell’attaccante della Lazio Women.

PAROLE– «Che partita è stata col Verona? In realtà non è stata una partita semplice al di là del risultato, abbiamo vinto 3 a 0 ma non è stato semplice anche a causa del caldo. Sono felice di aver trovato il gol. Dopo gli impegni con la Nazionale ero un po’ stanca, ma sono contenta di essere riuscita a dare tutto per la Lazio ».

TAVAGNACCO– «Tavagnacco? Ogni partita è complicata perché siamo prime in campionato e dobbiamo mostrare le nostre qualità. Ogni squadra vuole battere la migliore del campionato, il Tavagnacco vorrà vincere e noi ci dobbiamo preparare al meglio per vincerle tutte fino alla fine ».

SQUADRA– «Con chi mi trovo meglio a giocare? Mi trovo bene con tutte le mie compagne di reparto perché sono tutte forti, ovviamente ho un’intesa con Visentin e Moraca. Mi trovo bene sulla sinistra con Gothberg che capisce i miei movimenti e quando passarmi il pallone. Quanti gol penso di fare? Io spero di riuscirne a fare almeno 10, le mie reti devono servire alla squadra per vincere. Sono felice anche di fornire assist, conta che la Lazio vinca e torni in Serie A ».

TIFOSI– « ifosi? Per tutte noi sono molto importanti, soprattutto dopo le ultime partite in trasferta. Tra poco affronteremo la Ternana e ci piacerebbe molto se ci fossero molti tifosi».