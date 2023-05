Lazio Women, la decisione del Giudice Sportivo: il comunicato. Le biancoceleste per due giornate dovrà fare a meno dell’attaccante Noemi Visentin

Al termine della quattordicesima giornata del girone di ritorno del campionato femminile. il Giudice sportivo ha emesso il suo verdetto.

Per quanto riguarda la Lazio che, per due giornate dovrà fare a meno dell’attaccante Noemi Visentin ‘per avere, al 47° secondo tempo uscendo dall’area tecnica, rivolto espressione ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Inoltre, è stata confermata l’ammonizione per Varriale e Pezzotti.