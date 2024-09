Lazio Women, Grassadonia: «Vengo riconosciuto come una persona dura. Nel pre gara della partita con la Juve...» - Lazio News 24

Lazio Women, Grassadonia: «Vengo riconosciuto come una persona dura. Nel pre gara della partita con la Juve…»

Sui canali ufficiali della Lazio, Gianluca Grassadonia ha parlato della Lazio Women.

PAROLE– “Io penso che il leader debba avere grade senso di responsabilità e saperlo veicolare al gruppo di lavoro, con grande passione. Alle mie giocatrici dico sempre che se si deve fare una cosa la si deve fare fatta bene. Bisogna dare delle risposte a chi ci mette nelle condizioni di lavorare in un certo modo e produrre ciò che la società si aspetta. Torno indietro di qualche giorno, nel pre gara della partita con la Juve. Vengo riconosciuto come una persona dura, non penso di esserlo, ma sono me stesso. Chi hai di fronte, soprattutto quando sei alla guida di un gruppo, si rende conto se mascheri o dici ciò che non pensi. Per me è fondamentale che la squadra riconosca questo, ma è giusto che riconosca anche in un allenatore l’essere giusto sempre e comunque. Deve essere leale, meritocratico e corretto. Io non so se come allenatore sono bravo o meno, ma mi piacerebbe se tra dieci anni le mie giocatrici incontrandomi possano ricordarmi come una persona leale”.