Sala: «Da febbraio spingevo sperando di vedere Sarri sulla panchina della Lazio. Sull’indice di liquidità...»

Sala, le parole sull’attualità biancoceleste e sul progetto di Lotito di continuare con Sarri nella prossima stagione

Il giornalista Cristiano Sala ha voluto parlare della situazione attuale della Lazio che vive un momento di difficoltà a causa dei limiti imposti dall’Indice di Liquidità in vista della prossima Serie A. In particolare si è soffermato proprio su questo proposito ai microfoni di Radiosei in quanto ha affermato che:

«Da febbraio spingevo sperando di vedere Sarri sulla panchina della Lazio. Finalmente gli hanno spiegato l’indice di liquidità. Sono contento perché Sarri rappresenta lo scoglio cui attaccarsi».

«La situazione attuale, fatte le dovute proporzioni, ricorda il -9 di Fascetti. Addirittura la campagna abbonamenti riporta a Maestrelli, ma Sarri dovrà ispirarsi a Fascetti per guidare questo gruppo. Sarri già avrà l’alibi del mercato, poi conta quello che si diranno a Formello durante il ritiro. C’è una tempesta perfetta creata dai suo venti, stallo figlio anche di una normativa votata anche da lui ( Consiglio Federale del 20 dicembre 2023)».

«Credo che Lotito sia stato colpito nell’orgoglio a livello personale. La scelta di Sarri è una prima reazione. Sarri è il tecnico perfetto in questo momento perfetto. Si sta creando un’alchimia particolare, potrebbe essere una stagione unica. Dipenderà anche dai giocatori. Torno a Fascetti quando disse “chi non se la sente è libero di andare via…”. Lotito voleva sistemare la situazione ma le norme non l’hanno consentito. Mi aspetto entro l’estate un annuncio importante sul Flaminio».