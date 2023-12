Lazio Women, Grassadonia: «Partita difficile, ma le ragazze stanno crescendo sulla mentalità»

Lazio Women, Grassadonia: «Partita difficile, ma le ragazze stanno crescendo come mentalità» Le parole del tecnico

Intervenuto ai microfoni di BePiTv , il mister Grassadonia ha commentato la vittoria della Lazio Women 2-0 sul Pavia:

«Era una partita che temevamo perché l’ultima prima della sosta natalizia. È stato molto difficile perché ci sono stati continui contrattempi, quindi partita complicata e abbiamo affrontato una squadra che è venuta a giocarsi la partita. Sbagli il rigore e ti innervosisci, abbiamo sprecato tante altre occasioni ma non siamo stati i soliti. Sapevo la difficoltà della partita anche a livello mentale, questa è una squadra che lavora da cinque mesi, ma veramente tanto. A livello mentale le ragazze sono stanche, hanno bisogno di riposare e di riposarsi da me perché le pressioni sono tante, però è un gruppo straordinario al quale va un mio sentito ringraziamento perché vanno sempre oltre la soglia. Questa è una squadra cresciuta tantissimo per mentalità, intensità e concetti. Che lavora tanto e bene, abbiamo subito un infortunio tanto importante come quello di Eleonora Goldoni che sicuramente toglie alla squadra certezze, ma è un gruppo che è composto da buone giocatrici. Adesso si aprirà il mercato e vedremo di capire dove possiamo migliorarla e continuare a lavorare»