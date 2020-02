Lazio Women, Gambarotta: «Vittoria fondamentale, ora continuiamo così!»

Lazio Women, vittoria fondamentale per le ragazze di Seleman che ora si avvicinano ancora di più alla vetta

Dopo la sconfitta contro il Napoli la Lazio Women ha vinto nella giornata di ieri contro il Perugia. Queste le parole di Margot Gambarotta ai microfoni di Lazio Style Radio.

«La prestazione contro il Perugia non è stata perfetta ma abbiamo centrato una vittoria fondamentale, andando meglio nella ripresa. Adesso dobbiamo pensare solamente a noi, cercando di vincerle tutte le partite che rimangono. Siamo concentrati solo sul nostro cammino.

Sono felice per il gol, ad inizio settimana avevo l’influenza. Abbiamo sfruttato uno schema studiato in allenamento, ringrazio le mie compagne per il supporto e l’aiuto. Siamo un grande gruppo, dobbiamo però lavorare di più in fase realizzativa. Ora avremo il derby contro la Roma CF, una gara a parte dove servirà la massima concentrazione».