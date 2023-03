Lazio Women, Enrico Lotito: «Le statistiche premiano il lavoro della squadra di Catini». Le parole del Direttore Generale del Settore Giovanile biancoceleste e di Lazio Women

Il Direttore del Settore giovanile della Lazio e di Lazio Women, Enrico Lotito, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel elogiando la squadra di Catini. Le sue parole:

PAROLE– «La consapevolezza della Lazio Women si vede in ogni allenamento giornaliero e nelle gare della domenica. Anche le statistiche premiano il lavoro della squadra di Catini, con una difesa solida, come testimoniano i quattro clean sheet consecutivi, e un super attacco, con ben 50 gol messi a segno. Anche la Società, con gli acquisti di Condon, Varriale, Moraca e Giuliano, ha voluto dare un segnale importante su quanta voglia abbia di raggiungere la promozione in Serie A. Adesso servirà massima concentrazione perché le inseguitrici aspettano solo un nostro passo falso. Sono però certo che la Lazio Women non mollerà mai e darà tutto per raggiungere il nostro obiettivo stagionale, ovvero la promozione in Serie A»