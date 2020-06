Lazio Women, dal Consiglio Federale arriva la beffa

Il Consiglio Federale oggi ha deciso di non far proseguire la Serie A Femminile e sono arrivati i verdetti: Lazio Women ancora in B

Il Consiglio Federale oggi ha deciso di non far continuare la stagione della Serie A Femminile, date le impossibilità a riprendere l’attività.

Con questa decisione, sono arrivate anche quelle in merito alle retrocessioni e promozioni dalla Serie B, dato che il titolo non è stato assegnato. La Lazio Women stava lottando insieme a Napoli e San Marino Academy per un posto nella massima serie, ma ad esser stati premiati dall’algoritmo sono stati solo i primi due club. Le biancocelesti dovranno ancora militare nella categoria inferiore, nonostante in questa stagione avessero dimostrato di poter competere con le più grandi.