Lazio Women, parla Castiello: «Penso che non sia stata una prestazione ottima, però l’importante erano i 3 punti. Sulla Juve...»

Lazio Women, le dichiarazioni della biancoceleste Castiello: «Non è stata una prestazione ottima, però l’importante erano i 3 punti»

Antonietta Castiello, intervenuta in zona mista, ha fatto il punto sulla condizione fisica della squadra, condizionata dai numerosi infortuni. Ecco le parole della calciatrice della Lazio Women:

PAROLE – «Penso che non sia stata una prestazione ottima, però l’importante è portare i 3 punti a casa. È sempre la prima partita che giochi in casa. Hai l’adrenalina di iniziare bene, è la prima partita davanti ai tifosi e hai un po’ di interrogativi. Punti sporchi, ma va bene.

Mi auguro di recuperare qualcuno per la Juve, ma abbiamo dimostrato che le ragazze che subentrano sono pronte. La squadra c’è, chiunque gioca non cambia la prestazione

Mi aspetto una Juve arrabbiata erano nervose quando abbiamo vintol lì, noi lo siamo di più quindi mi aspetto una bella partita. Sempre con rispetto.

Top 3? Sono scaramantica, non lo dico. Ci piace parlare poco e far parlare il campo. Rispetto allo scorso anno, abbiamo raggiunto la consapevolezza che anche se giochiamo al 70% riusciamo a vincere perché siamo sicure di quello che facciamo».