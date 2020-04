Lazio Women, la squadra fa gli auguri di Pasqua su Instagram VIDEO

Le ragazze della Lazio Women hanno pubblicato un video sulla pagina Instagram ufficiale per augurare ai tifosi buona Pasqua

Nonostante la distanza e le restrizioni causate dal Coronavirus, oggi si festeggia la Pasqua e quindi bisogna rimanere con lo spirito allegro.

Le ragazze della Lazio Women, nonostante tutto, hanno sempre dimostrato grande spirito di unione e positività e lo hanno voluto manifestare anche oggi tramite un video pubblicato su Instagram in cui fanno gli auguri a tutti i tifosi biancocelesti. Prima dello stop le ragazze di Seleman stavano lottando per un posto in Serie A, sicuramente quando tutto riprenderà saranno ancora più determinate a conquistare la promozione.