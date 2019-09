Lazio, Vavro: «Mi sento benissimo! Derby? Pensavo di poterlo giocare…»

Il neo-acquisto della Lazio Denis Vavro ha commentato la prima parte dell’esperienza biancocelesti ai microfoni di profutbal.sk

Denis Vavro, arrivato nella Capitale nell’ultima sessione di calciomercato, ha commentato la prima parte della sua esperienza tra le fila della Lazio. Intervistato da Profutbal.sk, ecco le dichiarazioni dello slovacco: «Mi sento benissimo, non ho mai sperimentato la preparazione in Italia e posso dire che l’ho superata al meglio. Ho tutto il periodo di preparazione alle gambe e mi sento in forma, forse ero abituato a giocare le prime due giornate di campionato, ma non la considero una cosa negativa. Derby? Quando ho capito di non giocare all’esordio in Serie A con la Sampdoria, pensavo di essere pronto e concentrato per la partita contro la Roma».