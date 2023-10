Lazio, Castellanos si scalda: con l’Atalanta vuole una maglia da titolare

Scalpita la punta della Lazio Valentín Castellanos che, complice le noie muscolari di Immobile, vuole una maglia da titolare con l’Atalanta

Ci siamo, poco più di 24 ore separano Lazio e Atalanta dall’attesissimisma sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. Domani, sul campo dell’Olimpico si affronteranno le due compagini in una gara di fondamentale importanza per continuare la rincorsa verso i rispettivi obiettivi. Lo sa bene in particolar modo il tecnico Maurizio Sarri, che, come riportato dal Corriere dello Sport, sta proprio in questi istanti decidendo la formazione da schierare contro la Dea.

Osservato speciale sarà il biancoceleste Valentín Castellanos. Nelle prime nove gare stagionali infatti, la punta è subentrata in sei occasioni, per rimanere invece in panchina in altre due. Domani, complice le noie fisiche di Ciro Immobile (gli esami hanno escluso una lesione muscolare, ma va comunque preservato) ecco che il “Taty” potrebbe però fare il suo esordio dal primo minuto. La palla, passa quindi nelle mani di Sarri.