Lazio Under 15, Rocchi: «Sconfitta dipesa da errori individuali. Bisogna crescere»

Lazio Under 15, le parole del mister Tommaso Rocchi sulla sconfitta contro la Juventus in rimonta per 2-1

Sconfitta in rimonta per la Lazio Under 15: la squadra di Tommaso Rocchi passa in vantaggio al 28′ con Brasili ma viene raggiunta prima dal bianconero Anghelè a inizio secondo tempo e al 51′ arriva il raddoppio con Vacca. Ecco le parole del mister biancoceleste al termine della gara:

«Siamo in un periodo non al massimo, abbiamo qualche giocatore fuori condizione e abbiamo commesso troppi errori individuali. I gol che abbiamo preso sono stati causati da scelte sbagliate nella fase di non possesso con troppa frenesia. Abbiamo avuto due o tre occasioni limpide per fare gol ma non ci siamo riusciti. Dispiace perché la squadra aveva giocato un buon primo tempo nonostante avessimo subito. Nella ripresa è peggiorato tutto perché alla prima difficoltà non siamo bravi a reagire. I momenti di down servono a farli crescere e devono capire che più andranno avanti e più ci saranno delle difficoltà e deve essere un processo di miglioramento. Si può sbagliare, è umano, ma si deve avere più forza di volontà possibile per evitare determinati errori. Troise ha già solo un tempo perché aveva la febbre durante la settimana, non era al massimo e mi ha chiesto lui il cambio a inizio secondo tempo. La Juventus è una buona squadra, messa bene in campo: sono stati bravi a sfruttare le situazioni giuste con molta determinazione».