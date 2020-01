Lazio Under 14, i biancocelesti arrivano a 16 vittorie consecutive

Lazio Under 14, i biancocelesti vincono 2-0 contro il Città di Ciampino e raggiungono la sedicesima vittoria consecutiva

16 vittorie su 16: il bottino della Lazio Under 14 fa sognare i biancocelesti che nella giornata di ieri, 25 gennaio, ha battuto il Città di Ciampino con il risultato sul 2-0. La doppietta di Barone sul campo Superga ha portato la squadra a un grandissimo traguardo. A fine match l’allenatore Gorini ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, ecco cos’ha detto:

«La squadra ha offerto un’ottima prestazione in entrambe le frazioni di gioco, a livello di squadra ed anche nelle individualità. Ora avremo qualche ora di riposo prima di tornare in campo domani nel campionato Pro per affrontare la Ternana».