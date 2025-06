Lazio, tutti gli aggiornamenti sull'Indice di Liquidità: «I biancocelesti non sono a rischio default, ma sta sperimentando tensioni...»

Lazio, gli aggiornamenti di oggi sull’Indice di Liquidità e sul calciomercato dei biancocelesti: le ultime da Formello

Negli ultimi giorni sono usciti diversi tweet dall’account X di Least Squares il quale ha discusso circa la situazione attuale della Lazio. In particolare le sue attenzioni si sono soffermati sul famigerato Indice di Liquidità. In particolare è voluto intervenire ai microfoni di Radio Laziale per spiegare la situazione ed evitare ulteriori ambiguità. Le ultime in vista della prossima Serie A:

INDICE DI LIQUIDITA‘ – «L’obiettivo dei tweet era duplice: sottolineare come alcune frasi non siano corrette: l’indicatore di liquidità è un falso problemi e che dal 2026 la Lazio risolte tutti i problemi di mercato. Entrambe le affermazioni non sono vere. L’ultimo dato alla semestrale ci dice che l’Indice di Liquidità è do 0,3: quindi che la Lazio ha 100 da rimborsare in 12 mesi, ma in cassa a 30. Si può risolvere in più modi, ma bisogna porre attenzione. La Lazio non è una società a rischio default, ma sta sperimentando crescenti tensioni di liquidità come evidenzia l’indicatore che oscillava sui 0,5 o 0,6. Si ovvia anticipando i crediti, facendo debiti finanziari o provano a rinegozionare alcune scadenze dei debiti commerciali, cedere degli asset e quindi cedere il cartellino dei calciatori. E’ innegabile che una questione di natura finanziaria ci sia».

RICAVI – «Il nuovo indicatore cardine sarà il costo della rosa che pone il limite costi-ricavi al 70%. Quindi se non si aumentano i ricavi non migliora la situazione. Per ampliare la rosa e la competitività della rosa bisogna aumentare i ricavi, per aumentare i ricavi bisogna investire. C’è da dire una cosa: in periodo Covid avevo fatto molti tweet speranzosi, era chiaro che il calcio andava verso una linea di sostenibilità e la Lazio avrebbe avuto l’occasione per ridurre il gap, ma non l’ha sfruttata e l’hanno fatto altri club».