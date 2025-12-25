Lazio, si prepara la trasferta di Udine: c’è una novità su Isaksen. Le ultimissime sul club biancoceleste

Lazio, Isaksen è ritornato in gruppo e la convocazione per la sfida contro l’Udinese è ormai scontata. Le ultime sulla trasferta di Udine

La Lazio si prepara al prossimo impegno di campionato tra buone notizie e nuove emergenze, in un momento della stagione in cui la gestione delle risorse diventa fondamentale. Maurizio Sarri può finalmente sorridere per il rientro di Gustav Isaksen, sempre più vicino al ritorno tra i convocati, mentre deve fare i conti con una situazione delicata a centrocampo, dove le opzioni a disposizione sono ridotte al minimo.

Il recupero di Isaksen rappresenta un tassello importante per la Lazio, soprattutto dal punto di vista offensivo. L’esterno danese ha superato la lesione di basso grado all’adduttore sinistro e tornerà a disposizione in vista della trasferta di Udine. Il suo rientro consente a Sarri di avere una soluzione in più davanti, proprio nel momento in cui il reparto centrale del campo è stato colpito da una vera e propria emergenza. Al momento, infatti, in mediana restano arruolabili solo Cataldi, Guendouzi e Belahyane.

Per evitare di rimanere senza cambi a partita in corso, Sarri sta valutando la possibilità di modificare l’assetto tattico della Lazio, come già accaduto tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre contro Genoa e Torino. Il passaggio al 4-2-3-1 permetterebbe di aggiungere un uomo sulla linea offensiva, alleggerendo il peso sulle mezzali e offrendo maggiore copertura nelle rotazioni.

In caso di cambio modulo, l’attacco della Lazio vedrebbe Castellanos come riferimento centrale, supportato da Noslin o Pedro sulla trequarti. Sugli esterni, Zaccagni agirebbe a sinistra, mentre a destra il ballottaggio resta aperto tra Cancellieri e lo stesso Isaksen. Nonostante il rientro del danese, al momento Cancellieri appare leggermente favorito per una maglia da titolare. Gli allenamenti di Natale e la rifinitura di Santo Stefano, entrambe programmate alle 10.30, saranno decisive per valutare le reali condizioni di Isaksen e il suo eventuale impiego dal primo minuto.

Le difficoltà maggiori riguardano però il centrocampo della Lazio. Guendouzi e Basic non saranno disponibili per squalifica, Rovella è ancora fermo ai box per infortunio, mentre Dele-Bashiru è impegnato in Coppa d’Africa, così come Dia. Una situazione che costringe Sarri a scelte obbligate e a una gestione molto attenta delle energie.

In difesa, invece, non sono previste novità: la Lazio dovrebbe confermare la linea vista contro la Cremonese, con Marusic e Pellegrini sugli esterni, Gila e Romagnoli al centro. Tra i pali spazio ancora a Provedel. In un contesto complicato, la Lazio si affida all’equilibrio tattico e al recupero di uomini chiave per affrontare al meglio la prossima sfida.