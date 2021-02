Lazio Torino, si attende l’esito dei tamponi per i granata

Questa mattina dovrebbe arrivare l’esito dei test effettuati ieri dal club granata: Lazio Torino di martedì potrebbe essere rinviata

Il Covid continua a creare problemi al calcio italiano. Questa volta, la diretta interessata è il Torino, prossimo avversario della Lazio in campionato. I granata hanno, attualmente, 8 positivi al coronavirus nel gruppo squadra e, per questo motivo, la sfida di oggi contro il Sassuolo è stata rinviata.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in mattinata dovrebbero arrivare i risultati dei tamponi effettuati ieri dal club piemontese. Nonostante l’ottimismo iniziale, secondo il quotidiano romano si va verso il rinvio del match: infatti, la Asl torinese potrebbe non dare il permesso di giocare alla squadra di Davide Nicola per motivi precauzionali.