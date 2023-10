Lazio, il tifo si mobilita: «Altro che Feyenoord, al ritorno all’Olimpico…»

Si mobilitano i tifosi della Lazio, pronta la sorpresa allo Stadio Olimpico per il ritorno di Champions contro il Feyenoord

Tra i più grandi protagonisti della vittoria di ieri sera del Feyenoord contro la Lazio ci sono senz’ombra di dubbio stati i sostenitori olandesi. L’atmosfera creata dai tifosi ha infatti infiammato la partita, influendo di conseguenza nella debacle dei capitolini.

Per il ritorno della gara (previsto per martedì 11 novembre) ecco che i tifosi della Lazio non vorranno essere da meno. «Al ritorno l’Olimpico deve essere una bolgia» ha commentato un utente sotto il profilo Instagram della Lazio. «Tutti allo Stadio!», «Vogliamo il tutto esaurito» hanno concluso altri.