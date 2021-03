Lazio, svelato un retroscena su Parolo: nel 2016 è stato vicino al Chelsea

Grand Hotel Calciomercato ha svelato un incredibile retroscena su Marco Parolo: poteva passare dalla Lazio al Chelsea nel 2016

Un giocatore che con la maglia della Lazio ha scritto le pagine più belle della sua carriera: l’ultima proprio lo scorso mercoledì, quando ha segnato l’unica rete biancoceleste nella trasferta di Monaco contro il Bayern. Stiamo parlando di Marco Parolo, che dal 2014 ad oggi ha totalizzato 259 presenze e 39 reti con l’aquila sul petto.

Tuttavia, qualche anno fa la storia d’amore tra Parolo e la Lazio sarebbe potuta finire. Infatti, come riportato da Grand Hotel Calciomercato, dopo gli Europei del 2016, mister Antonio Conte avrebbe voluto portarlo con sé al Chelsea dopo l’avventura in Nazionale. Nonostante i contatti fossero avviati, la dirigenza dei Blues non diede il proprio benestare per l’operazione e decise di virare su N’Golo Kanté del Leicester campione d’Inghilterra. Meglio per tutti: in questi 5 anni, Parolo ha continuato a vestire la maglia della Lazio, centrando un incredibile qualificazione in Champions League nella passata stagione e andando a segno due volte nella stessa competizione.