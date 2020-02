Lazio, Stramaccioni: «Tifo Roma, ma faccio i complimenti ai biancocelesti»

Andrea Stramaccioni, ex tecnico di Inter ed Udinese, ha elogiato la Lazio di Inzaghi nonostante la sua fede giallorossa

Chi ama il calcio non può non fare i complimenti allo splendido cammino che sta facendo fin qui la Lazio. Spesso, invece, in questa stagione, si è sentito parlare di una squadra fortunata oppure aiutata da episodi arbitrali, andando a sminuire l’eccellente lavoro che stanno facendo lo staff ed i giocatori. Al contrario, Andrea Stramaccioni, nonostante sia un tifoso della Roma, ha saputo riconoscere i meriti dei biancocelesti. Interventuo a Sky Sport ha dichiarato:

«Alla Lazio vanno fatti i complimenti, tutti gli appassionati del calcio dovrebbero fargliene. Io sono dell’altra sponda, ma il lavoro di Inzaghi è evidente: la forza del gruppo è il segreto. I biancocelesti hanno sofferto tantissimo in alcune gare, ma sono sempre rimasti attaccati al risultato. Forse per la prima volta l’uscita dall’Europa League ha dato alla Lazio un vantaggio: si è concentrata sul campionato. Così può lavorare in settimana con calma e dosare le energie, un fattore importante visto che non ha tantissimi giocatori».