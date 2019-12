Lazio, Strakosha fra gli stakanovisti di tutto il 2019

Lazio, c’è anche il portiere Thomas Strakosha nella particolare classifica stilata da Sky Sport sugli stakanovisti della Serie A

Il 2019 sta per terminare ed è tempo di tirare le somme di quest’anno. A tal proposito Sky Sport ha creato una particolare classifica sugli stakanovisti della Serie A per minuti giocati da inizio anno per arrivare a fine dicembre. Creata in base ai dati forniti da Opta, in prima posizione c’è Salvatore Sirigu, segue Samir Handanovic e Juan Musso. Al ventiduesimo posto c’è Thomas Strakosha che è rimasto in campo per 2880 durante tutto l’anno, portando a quota 32 le sue presenze durante la Serie A dell’anno solare.