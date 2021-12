Lazio, stasera la cena di Natale: attesa per il discorso di Lotito

Questa sera la Lazio si ritroverà per la classica cena di Natale in un hotel del centro: attesa per il discorso del presidente Lotito

Reduce dalla pesante sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Lazio si ritroverà questa sera in un noto hotel del centro per la classica cena di Natale. Un modo, come riporta Il Messaggero, per stemperare la tensione e prepararsi alle ultime due sfide del 2021 con Genoa e Venezia.

A causa delle restrizioni legate al Covid ci saranno 180 invitati. C’è grande attesa per il discorso del presidente Claudio Lotito: il patron cercherà di dare la carica per dare la sterzata ad un momento veramente complicato.