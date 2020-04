Lazio, Stam: «Ricordo tutto di quando ero a Roma. I tifosi sono fantastici!»

Lazio, l’ex calciatore biancoceleste ha ricordato i tempi in cui ha militato in Serie A sia a Roma che a Milano sponda rossonera

Jaap Stam, ex calciatore di Lazio e Milan, è intervenuto ai microfoni di TMW. Ecco le sue parole in merito agli anni trascorsi in Serie A.

«Ricordo tutto con grande piacere. In Serie A ho vissuto grandi esperienze, alla Lazio e al Milan. Mi piacerebbe ritornare, mai dire mai. Simone Inzaghi ha fatto un grande lavoro. Davvero, è straordinario. E poi i tifosi sono fantastici, aiutano la squadra, sempre».