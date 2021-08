Nel pre partita di Lazio Spezia, l’attaccante Daniele Verde è intervenuto ai microfoni di Dazn. Le sue parole

Daniele Verde è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita Lazio Spezia.

Le sue parole: «Qui siamo una vera famiglia, si vince e si perde in 11 e Thiago Motta ci coccola in questo. Emozionante tornare in questo stadio dove ho mosso i primi passi, e in questa città dove ho vissuto per tanti anni»