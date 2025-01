Lazio, il commento di Andrea Sorrentino: «Settimana nel segno di Olympia; l’aquila biancoceleste riprende il volo a Verona»

Le parole di Andrea Sorrentino, giornalista del Messaggero, sulla vittoria della Lazio contro il Verona di ieri pomeriggio

Andrea Sorrentino sulle colonne de Il Messaggero ha commentato la vittoria della Lazio contro il Verona, che arriva nella settimana del caso Bernabé, il falconiere dell’aquila Olympia. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Una settimana nel segno di Olympia. Da quella ormai disoccupata per colpa del falconiere laziale, voglioso di notorietà a tutti i costi, a quella dolomitica, l’Olympia delle Tofane a Cortina, testimone dei successi delle aquile delle nevi, al secolo Goggia&Brignone. Due fenomenali erinni italiane, brave, toste, capaci di migliorarsi di continuo anche grazie a una rivalità feroce. Come a ribadire, a distanza di pochi giorni, che la vera risposta al machismo degenere è l’inesorabilità del talento delle donne.

Poi c’è l’aquila laziale che riprende il volo, ghermisce il tenero Verona che era ideale trampolino per rilanciarsi e si conferma tale (rivisto da quelle parti Italo Zanzi, col suo volto da Beautiful). La Lazio piazza tre gol e almeno lei non si fa cogliere in fallo, anche se traballa un po’ troppo in difesa. Ma respira e rimane tra le magnifiche quattro e distanzia la Fiorentina: il crollo dei viola negli ultimi due mesi è fragoroso e il fatto che sia iniziato dopo il malore di Bove colpisce assai, e può suscitare le più varie considerazioni. Le regine della giornata sono il Napoli e la Juve. Sarà la Juve la rivale più temibile della Lazio nella corsa Champions, forse è più attrezzata a gioco lungo. Il ritorno delle coppe, in settimana, inizierà a dirci la verità su tutti»